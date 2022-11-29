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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

29.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Kasım'da terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, İ.H.B, Y.C, Ö.F.C, C.O, H.E.H. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Mersin'de, polis ekiplerince 25 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli ile polisi görünce kaçmaya çalışan bir zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülmüştü.

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Mersin operasyon

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