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Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

16.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içerikli yöntemlerini meşru göstererek propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada kimliği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Gözaltı Mersin jandarma operasyon

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