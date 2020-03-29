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Mersin’de polis, Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ateşlerini ölçtü

MERSİN HABERLERİ  | 29.03.2020 23:37 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde polis ekipleri Kovid-19 riskine karşı sürücüleri durdurarak ateşlerini ölçtü.Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, korona virüs Salgınının Yayılım Hızının Düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla yapılan kontrolleri yerinde inceledi.

Mersin’in Mut ilçesinde polis ekipleri Kovid-19 riskine karşı sürücüleri durdurarak ateşlerini ölçtü.
Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, korona virüs Salgınının Yayılım Hızının Düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla yapılan kontrolleri yerinde inceledi. Çalışmaları takip eden Kaymakam Muammer Köken, yaptığı açıklamada, özel araçlardaki vatandaşın ateşlerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi ilçede oluşturduklarını belirterek, "Her ihtimale karşı sağlık ekiplerimiz de burada hazır bekliyor" dedi.
Kaymakam Köken, emniyet ve sağlık ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının talimatıyla Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mut ilçesinin önemli geçitlerden olan D-715 karayolunda yapılan denetimleri inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Denetimler sırasında açıklama yapan Köken, yeni tip korona virüs (Kovid-19) belirtilerine yönelik sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için emniyet ekiplerimizin yanı sıra sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğunu ifade etti. Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara, korona virüs konusunda alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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