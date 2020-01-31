YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulanan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

M.A'nın Çavuşlu Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Saklandığı binada ekiplerin geldiğini fark eden firari hükümlü, apartmanın 5'inci katına çıkarak yan tarafta bulunan 4 katlı binanın çatısına atladı.

Bu sırada ayağı kırılan M.A. polis ekiplerince yakalanarak Toroslar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayağı alçıya alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayak kırılma Mersin satıcı Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aysel Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Kaleyolu Eczanesi
Merkez
Merve Önel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.