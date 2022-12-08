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Mersin’de portakalda hasat başladı

08.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de portakalda yoğun hasat dönemi başladı.

Mersin’de portakalda hasat başladı

Tek tek elle toplanarak hasat edilen ürünler, diğer illere ve yurt dışına gönderiliyor.

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’in Erdemli ilçesinde narenciye ürünlerinden limon ve mandalinadan sonra portakalda da hasat başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından da hem çiftçiye hem de üretime katkı sağlamak için onlarca dönüm arazide yılda 500 ton portakal üretimi yapılıyor. Kent genelinde olduğu gibi enstitü bahçelerinde de hasat başladı.

"ENSTİTÜDE 500 TON PORTAKAL ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Hasatla ilgili bilgi veren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, "Washington navel portakal bahçemizdeyiz ve bugün itibarıyla hasadımız başladı. Enstitümüz yıllık 500 ton civarında portakal üretmekte. Ülkemiz üretimi 1 milyon 742 bin ton, yaklaşık bunun 250 bin tonu ihracata gitmekte. İhracata gitmeyen diğer portakallar, iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir. Bizim enstitümüzde de farklı çeşitlerde portakal bahçeleri mevcut olup, ağırlıklı olarak Washington navel, kara kara ve geççi Valensiya portakal çeşidinin bahçe olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer portakal çeşitlerimiz de genetik kaynak olarak enstitümüz arazilerinde korunmaktadır" dedi.

Enstitü bahçesinde genel olarak portakal veriminin yüksek olduğunu belirten Ünlü, "Fakat mayıs ayında yaşanan gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkından dolayı bu yıl genel olarak Türkiye genelinde bir rekolte düşüklüğü mevcut. İnşallah önümüzdeki sezonda aynı sıkıntıları yaşamayız" diye konuştu.

BALKANLAR VE RUSYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Hem iç hem de dış piyasaya ürün tedariki sağlayan Duran Kara ise, "Narenciye sezonu 9. ayda limon türleri ile başladı. Portakal ve mandalina hasat dönemi de aşağı yukarı bir hafta, 10 gündür başlamış vaziyette. Zirai dondan etkilenen Adana’da ova kesiminde biraz rekolte düşük ama bizim Mersin tarafından Erdemli bölgesinde rekoltemiz yüksek. Genelde hasat ettiğimiz ürünlerimizi Rusya’ya, Balkanlara ve iç piyasada ulusal marketlere gönderiyoruz. Narenciyenin bütün kalemlerinden Balkanlara çalışıyoruz. Fiyatlar hem yurt içinde hem yurt dışında normal değerinde satılıyor, çok şükür" ifadelerini kullandı.

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