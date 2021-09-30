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Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza

30.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 balıkçıya 13 bin 92 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almayan 3 kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.

Balıkçılara 13 bin 92 lira idari ceza uygulandı.

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