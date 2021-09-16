Mersin'de ruhsatsız balık avlayan kişiye 4 bin 364 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.

Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.



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