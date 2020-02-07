Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle dere taştı, bazı narenciye ve muz seralarında su baskınları yaşandı.

Kentte etkili olan yağış ve Torosların yüksek kesimlerindeki karların erimesi sonucu Kayacı Vadisi'nden geçen Limonlu Deresi taştı, Limonlu ve Kayacı Mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kaldı.

Limonlu Mahallesi'ndeki çok sayıda narenciye bahçesi ve muz seralarında su baskınları zarara yol açtı.

Muhtar Orhan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden gerekli önlemleri almalarını beklediklerini, mahalledeki dere ıslahının bir an önce yapılmasını istediklerini vurguladı.

Muz üreticisi Mehmet Kesen ise su altında kalan serasından bu yıl ürün alamayacağını kaydetti.

