Mersin’de sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. 13 ilçedeki sağlık çalışanları belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanacak.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri titizlikle sürdürürken bir yandan da virüs riskinin Türkiye’de de görülmeye başlandığı günden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa katkı sağlayacak uygulamalara imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bu kapsamda, Mersin genelinde belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Seçer, “Korona salgınının ülkemizde ve kentimizde yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önünde, mesai gözetmeksizin fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımız, sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimlik kartını göstermek suretiyle 13 ilçemizdeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir” dedi.