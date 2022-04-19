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Mersin'de sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

19.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, sahte 13 bin 800 lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen Y.Ş. ve B.Ş'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince çalışma başlatıldı.

Zanlıların iş yerine düzenlenen operasyonda, mikrodalga fırına gizlenmiş sahte 13 bin 800 lira ele geçirildi.

Sahte para kontrol cihazı, tabanca ve 8 mermi de bulunan iş yerindeki şüpheliler Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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