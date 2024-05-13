Mersin’de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.





