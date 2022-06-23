Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, depo yakınındaki iki eve de sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evlerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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