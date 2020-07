Mersin’de ’sandalyeni kap gel’ konserleri

Mersin Büyükşehir Belediyesince, her cuma ve cumartesi akşamları düzenlenen sosyal mesafeli konserler bu kez, ’sandalyeni kap gel’ sloganıyla Tarsus’tan Mut’a 8 noktada gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yeni normalleşme sürecinde Mersinlileri her cuma ve cumartesi akşamları sosyal mesafeli konserlerde buluşturuyor. Sahil şeridi ve piknik alanları, kamp sandalyelerini alıp açık havanın tadını çıkaran Mersinlilere ev sahipliği yaparken, Büyükşehir Belediyesinin sahilde gerçekleştirdiği konserler de vatandaşların daha güzel vakit geçirmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu defa ’sandalyeni kap gel’ sloganıyla bir çağrıda bulunarak, konserleri 2 gün boyunca Tarsus’tan Mut’a kentin 8 noktasına taşıdı.

Çocuklar için sahilde ’çocuk partisi’ düzenlendi

Yenişehir ilçesi Kültür Park Amfi Tiyatro’da çocuklar için de sahilde ’çocuk partisi’ düzenlenirken, her yaştan insan keyifli anlar yaşadı. Sahnede çocuklar için hulahoplarla sosyal mesafeli alanlar kuruldu. Palyaço eşliğinde dans eden çocuklar, Güzide Nur Karkıner’in anlattığı ’Elma ağacının gizli kalbi’ adlı masalı ise büyük bir dikkatle dinledi. Sosyal mesafe korunarak heykel, ayna, deve-cüce ve renklerle toplar oyunlarını oynayan çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Aynı saatlerde kentin farklı noktalarında müzik sesleri yankılandı

Konserlerin ilk durağı ise Yenişehir ilçesi Bizden Kafe yanı oldu. Sandalyesini kapıp açık alanın tadını çıkaran Mersinliler, Grup Yazı Tura konserinde Türkçe pop-rock şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, sosyal mesafeyi koruyarak D&S Dans Akademi ve Sanat Merkezinin dans gösterisine de katıldı. Aynı dakikalarda Tarsus ilçesi Kültür Park’ta Grup Duvar sahne aldı. Yemyeşil ortamda ağaçlar altında gerçekleştirilen rock müzik ağırlıklı konsere gençler büyük ilgi gösterdi.

Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi kumsalları ise ’Kumsal Partisi DJ Performansı ve Karaoke’ sahnesi oldu. Gençler DJ performansıyla coşku dolu dakikalar yaşarken, çocuklar da sevilen çocuk şarkılarıyla karaoke etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Konser coşkusu Tarsus’tan Mut’a kadar uzandı

Cumartesi günü ise Mersinliler hafta sonunun tadını yine Büyükşehir Belediyesinin konserlerinde çıkarttı. Sandalyesini kapan kent merkezindeki Mersinliler, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki konserler ve dans gösterilerinde buluştu. Adnan Menderes Bulvarı Babil Kavşağı civarındaki alanda Haluk Şaş ve Kilikya Band konseri ile dans gösterisi gerçekleşirken, Bizden Kafe Yanı’nda yer alan çim alan da Sunset Band konseri ve dans gösterisine sahne oldu. Aynı saatlerde Tarsus Kültür Park’ta Tamay Özaltun konseri, Mut Çınaraltı Parkı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konseri ile Halk Oyunları Topluluğu gösterisi gerçekleşti. Silifke Susanoğlu Halk Plajındaki yazlıkçılar ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri’nde buluştu.