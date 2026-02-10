Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı, yeni isimler verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Çağlı'nın itirafçı olup geçen hafta yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye olduğu öğrenildi.
Çağlı’nın ifadesinde çok sayıda kişinin ismini verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı yerleri ifşa ettiği öğrenildi.
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre; Çağlı ifadesinde aynı soruşturmada tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin de beyanlarda bulundu.
Çağlı daha önceki ifadesinde, “Akif'i Ağustos, Eylül aylarında gördüm. Göcek'e tekneme geldi. Güçten siyasetten konu açılınca, ‘Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ dediğini belirtmişti.
Çağlı itirafçı olduğu ifadesinde ise, “Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu” dedi.
“Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar” diyen Çağlı, “Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim” diye beyanda bulundu.
