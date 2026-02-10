Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı, yeni isimler verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE EDİLDİ

Çağlı'nın itirafçı olup geçen hafta yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VE YERİN İSMİNİ VERDİ

Çağlı’nın ifadesinde çok sayıda kişinin ismini verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı yerleri ifşa ettiği öğrenildi.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre; Çağlı ifadesinde aynı soruşturmada tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin de beyanlarda bulundu.

ESKİ İFADESİNİ GENİŞLETTİ

Çağlı daha önceki ifadesinde, “Akif'i Ağustos, Eylül aylarında gördüm. Göcek'e tekneme geldi. Güçten siyasetten konu açılınca, ‘Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ dediğini belirtmişti.

"UYUŞTURUCUYU İSTANBUL’DAN GETİRİYORDU"

Çağlı itirafçı olduğu ifadesinde ise, “Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu” dedi.

‘"GÖZÜNE KESTİRİRSE ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR

“Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar” diyen Çağlı, “Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim” diye beyanda bulundu.