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Mersin’de ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

07.04.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden müşteki, şehirde faaliyette bulunan bir banka şubesinden dolandırıcılıktan elde edilen paraların çekilmek üzere olduğunun bilgisini verdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, bankada parayı çekmeye çalışan A.A ve Y.A. isimli 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Hesapla ilgili yapılan araştırmada İstanbul’da ikamet eden mağdur M.D.’nin sosyal medya ortamında gördüğü satılık araç ilanı hakkında kendisini uzman jandarma görevlisi olarak tanıtan ilan sahibinin, aracın Mardin’de kuzeninde olduğunu, kendisinin görevde olduğunu belirtmesi ile verdiği hesaba 500 bin lira gönderdiği ancak aracın devrinin kendisine verilmediği, bu suretle ’sazan sarmalı’ yöntemiyle müştekinin dolandırıldığı tespit edildi. Hesaba bloke konulması sayesinde mağdur vatandaşın parası kurtarıldı.

Gözaltına alınıp emniyette işlemleri yapılan ardından da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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