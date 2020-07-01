Mersin’de şehir manzaralı biberiye ve sebze tarlası

Mezitli Kent Konseyi, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği ve Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, su dünyası yanında bulunan bir hayırsevere ait alana ekonomik değeri de bulunan aromatik bitkiler ve mevsimlik sebze dikimi yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Bakan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Büyüklerin yanı sıra çocukların da büyük ilgi gösterdiği bitki dikimi, renkli görüntülere sahne oldu. Betonlarla çevirili bir alanda tarımsal üretimde bulunmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Hülya Bakan, “Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi ile ortaklaşa yürüttüğümüz ’Mezitli Benim Toprağım Projesi’ kapsamında yapacağımız aromatik bitkilerin süs bitkilerinin fidelerimizin dikimini gerçekleştireceğiz. Projemiz içerisinde mevsimlik normalinde içerisinde 5 yüzü aromatik, 3 bin adet de sebze bitkilerimizin ekimini gerçekleştireceğiz. Amacımız kadınlarımıza fırsat verilirse toplumun yaşamında üretkenlik anlamında neler yapabileceğini göstermek olacaktır” dedi.

Bilinçli bireyler olarak doğayı korumak zorunda olduklarını dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da “En başında sorumluluğumuz kendi çevremizde yaşadığımız yer ve doğayı korumakla başlar. Ağaç yaşken eğilir, misali çocukların ilkokul seviyesindeyken doğa bilinçlendirmesi, trafik eğitimi, deprem gibi derslerin koyulması gerekiyor. Çünkü çevre ve doğa katliamı çok fazla yapılıyor. Dolayısıyla ilkokul aşamasındayken çocukluk aşamasındayken bu algının verilmesi gerekiyor. Biz öyle bir toplum haline geldik ki. Üretmeden tüketiyoruz. Tam da bu anlamda Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın öncülüğünde tarım politikası ile Türkiye’ye örnek olmak için projeyi gerçekleştirdik. Küresel ısınmaya da yön verecek dikimi konusundan sivil toplum kuruluşları ile birlikte dirsek teması kurduk. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi biz doğayı korursak doğada bizi korur” ifadelerini kullandı.

Yeşil ve doğayla iç içe bir kent yaratma adına projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan ise “Belediye olarak çok iyi noktadayız. Fakat bizim için artık iyi belediye olmak yeterli değil. Örgütlü ya da örgütsüz tüm Mezitlileri birtakım faaliyetler içerisine sokmak istiyoruz. Ya sanatsal faaliyetler içerisinde bulunmasını istiyoruz ya sporla uğraşmasın istiyoruz. Yani mutlaka yaşınız kaç olursa olsun herkesin toprakla buluşmasını, bisiklet kullanmayı öğrenmesini istiyoruz. Herkes doğaya sahip çıksın çevreye sahip çıksın istiyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları girişimlerle kent içerisinde bulunan boş arazileri sahiplerinden izin alarak geçici şekilde tarımsal üretimler açtıklarına vurgu yapan Tarhan, “Üretici kadın kooperatifimiz farklı yerlere 60 dönüm kadar yerde mısır ekimi yaptı. Zaten daha öncede enginar ve salep üretimi yapmıştı. Kent konseyimiz lavanta, kekik, biberiye ekimi yaptı. Toroslar endemik bitkiler açısından aromatik bitkiler açısından dünyanın en zengin bölgesi. Orada birçok insana iş kapısı olacak kadar bitkiler var. Bu konuda gelin çaba gösterelim, beraber bunları değerlendirelim, arkadaşlara iş kapısı açalım istiyorum. Türkiye’de böyle kentsel tarım yapılan hiçbir yer yok. Bir tek Mezitli’de var, bu imkanı sağladık. Şimdi çeşitli yerlerden talepler var. Benim de yerim var imarlı. Orayı da ekebilirsiniz diyorlar. Biz Mezitli’de bir anlayışı değiştirdik” şeklinde konuştu.

Katılımcılara bir müjde de veren Tarhan, “Ünlü yazar İpek Ongun, 9 üretici pazarındaki 650 kadının kahramanlıklarının öyküsünü kitap haline getiriyor. Herkese ücretsiz olarak dağıtacağız. Daha sonra İngilizcesini bastıracak tüm dünyaya duyuracağız. Yani Mezitli’deki kadınları hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’de ve Dünyada da duyuracağız, duyuruyoruz. Çin’de, Fransa’da ödüller aldık. Kadınlarımız gerçekten tarih yazdılar dersek abartmış olmayız. Mezitli halkının da küçük çocuklardan başlayarak emeklilerimize kadar üretime sokularak ,sanatla buluşarak tarih yazmalarını istiyorum. Önümüzdeki süreçte topraktaki üretimi ile farklı bir Mezitli olacak” dedi.

