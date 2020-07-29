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Mersin’de şehirlerarası otobüslerde bayram denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 29.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Mersin’de polis ekipleri, vatandaşların güvenli bir ortamda seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı.

Mersin’de polis ekipleri, vatandaşların güvenli bir ortamda seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Ekipler bu kapsamda, Mersin Otogarı’nda denetim yaptı. Otobüs sürücülerini hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları ve emniyet kemeri konusunda uyaran ekipler, ayrıca, yorgun olarak araç kullanılmaması ve güzergah üzerinde trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolcu indirme ve bindirme yapmamaları konularına dikkat çektiler.
Trafik ekipleri, denetim yaptıkları araçlarda, otobüs personeli ve yolculara sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundular.

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