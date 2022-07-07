Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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