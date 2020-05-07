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Mersin’de semt pazarlarında korona virüs tedbirleri üst seviyede

MERSİN HABERLERİ  | 07.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.Toroslar Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.
Toroslar Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirirken, kolluk kuvvetleri tarafından temassız ateş ölçerlerle vatandaşların vücut ısıları da kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti.
"Güzel günler yakın"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri bir an olsun elden bırakmadıklarını söyledi. "Hep birlikte hareket ederek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diyen Yılmaz, "Halk sağlığını korumak ve virüsün etkisini en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan pazar yerlerinde önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. Pazarlarımızı kurulmadan önce özenle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. İlçe sakinlerimizden ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kurallara harfiyen uymaya devam etmeleridir. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu zor günleri geride bırakarak güzel günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

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