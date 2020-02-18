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Mersin'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirildi

MERSİN HABERLERİ  | 18.02.2020 22:21 | Son Güncelleme

Mersin'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirildi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi.

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek'in de konuk sanatçı olarak eşlik ettiği konserde, Nihan Çetin Aydın mezzo soprano, Bülent Bezdüz tenor ve Zafer Erdaş bas solist olarak sahne aldı.

Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser, sanatseverlerden alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
MDOB Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi Neşet Ertaş

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