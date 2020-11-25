Mersin’de sera gazı emisyonu envanteri hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı envanterini hazırlamak ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı oluşturmak için ilk paydaş toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yüklenici şirket ile hazırlayacağı sera gazı emisyonu envanter raporu için gerçekleştirdiği ilk paydaş toplantısında 35’ten fazla kamu kurum ve kuruluşu ile STK temsilcisini ağırladı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden oluşturulan yönlendirme komitesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, STK’lar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri katıldı. İklim değişikliği ile mücadele için sürecin en önemli adımını atan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışma sonunda kentin sera gazı emisyonlarının kaynak ve miktarını belirleyip, sayısal verilerle ortaya koyarak, azaltım hedeflerini belirleyecek. Çalışma kapsamında, Mersin’de sera gazı oluşumuna neden olan sanayi, turizm, lojistik ve tarım gibi alanlarda analizler yapılıp, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere hazırlıklı olunacak. Analizler sonucunda, kent genelindeki kurum ve kuruluşlarla iklim değişikliğini en aza indirebilmek adına önemli çalışmalar yapılacak.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Mersin’in coğrafi konumu gereği küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenen iller arasında olduğunu belirterek, “Kent ikliminde değişikliğin önlenmesi için bilimsel ve teknik planlar hazırlanması, iklim temelli farkındalık çalışmalarının artırılması; Mersin’in iklim geleceği açısından önem arz ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Ulusal İklim Eylem Planı’na uygun bir iklim eylem planı hazırlanması kapsamında çalışmalar başlattık. Katkılarınızla hazırlanacak olan envanter çalışması ile ilimize ait sera gazı emisyon miktarımız saptanarak, kentimizin iklim değişikliklerine olan etki düzeyi belirlenecek” dedi.