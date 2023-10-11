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Mersin’de Serebral Palsi Farkıdalık Günü etkinliği

11.10.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’ dolayısıyla, ‘serebral palsi’ tanılı özel bireylere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.

Sosyal hayata katılımda zorluk çeken özel bireylerin daha rahat sosyalleşebilmesi, daha çok insanla kaynaşabilmesi ve serebral palsi farkındalığının yayılması için her yıl etkinlikler düzenleyen büyükşehir belediyesi, bu yıl da anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldu. Serebral palsiyi simgeleyen yeşil balonlarla süslenen Engelsiz Yaşam Parkı’nın dans alanında, Floor Curling turnuvası düzenlendi. Turnuvada özel bireyler hem öğrendi hem de eğlendi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı turnuvada, özel bireyler heyecanla yarıştı. Kazanan ilk 3 kişiye de plaket verildi. Turnuvanın ardından yaşam parkının bahçesinde özel bireyler, kendi günlerinin anısına fidan dikti. Dikimin ardından ise yeşil balonlarla süslenen alanda pasta kesildi.

Serebral palsili çocukların, psiko motor ve ince motor becerilerinin gelişmesi için destek olduklarını kaydeden Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, “Serebral palsi, beyin felci olarak bilinir. Çocukların kas ve iskelet sisteminde bazı sıkıntılar çıkmasına neden olur. Motor becerilerde, psiko motor becerilerde, ince motor becerilerde bazı gerilik söz konusudur. Biz bu durumları aşabilmek adına ince motor becerileri, psiko motor becerileri ve öz bakım becerileri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mola evine aldığımız zamanlarda da çocuklarımızla ilgileniyoruz. En büyük sıkıntıları yemek yeme konusunda oluyor. O konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Her yıl farklı etkinlikler yaptıklarını kaydeden Özdal, “Çocuklarımızın mutlu olması ve bir şeyleri başarabildiklerini fark etmeleri için, her sene olduğu gibi bu yıl da bir etkinlik düzenledik. Ebeveynler de diğer velilerle aynı sorunları yaşadıkları için, birbirleriyle fikir alışverişi yapıyorlar” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, “Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla, Floor Curling turnuvası düzenledik. Hem tanışma hem de Floor Curling’i tanıma etkinliği gerçekleşmiş oldu. Serebral palsili çocuklarımız bu spor branşını ilk defa oynadı. İçerisinde başarılı olan öğrencilerimiz de vardı ve gayet mutlu oldular” şeklinde konuştu.
Elif Naz Kendir’in annesi Fadile Kendir, insanların serebral palsili çocukların pek farkında olmadığını belirterek, yapılan etkinliğin farkındalık oluşturmak için önemli olduğunu kaydetti. Kendir, “Etkinlikten çok memnunuz. Büyükşehir belediyesi bu konuda engellilere ayrıcalık yaptı. Onlara böyle güzel şeyler tasarladıkları için teşekkür ediyorum. Kızım böyle etkinliklerden, gezmelerden çok hoşlanıyor ve seve seve geliyor. Etkinlik oldukça da geliyoruz” dedi.

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