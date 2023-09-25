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Mersin'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

25.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sipariş üzerine ruhsatsız silah getirerek bu silahları sattıkları ve aynı adreste uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreste, ruhsatsız 19 tabanca, 3 pompalı tüfek, av tüfeği, 177 fişek, 57 kartuş ve ikametin bahçesindeki şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış paketler halinde 15 bin 456 sentetik ecza ele geçirildi.

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Mersin operasyon tabanca tüfek

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