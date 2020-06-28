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Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 28.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde İ.T. (25) ile E.T. (21) aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Y.D. (48) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, Y.D. silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.D. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İ.T. ve E.T'nin üzerinde iki tabanca ele geçirildi.

Yaralanan Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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