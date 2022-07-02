YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

02.07.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aşık (46), Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aşık, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. aranıyor.

Tarsus'ta 17 Haziran'da, sabah saatlerinde iş yerini açtığı sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Aşık, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulunduTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüDiyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Tarsus silahlı saldırı ölüm

Mersin Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.