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Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

27.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeğenli Mahallesi'ndeki ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.

Bölgedeki aramalarda, Antik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eserler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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