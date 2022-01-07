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Mersin'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

07.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kerimler Mahallesi'nde arkeolojik sit alanı içerisinde dedektör yardımıyla kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak kullandıkları mazlemelere el koydu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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