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Mersin’de sokağa çıkanlar anonsla uyarılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Mersin’de sokağa çıkanların polis ekiplerince anonslarla uyarıldığı bildirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentin çeşitli noktalarını gezerek vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

Mersin’de sokağa çıkanların polis ekiplerince anonslarla uyarıldığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentin çeşitli noktalarını gezerek vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor. Merkez ve dış ilçelerde devriye gezen polis ekipleri, araçlarından yapılan anonslarda, ’’Değerli Mersinliler, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Akgül Eczanesi
Merkez
Anatolia (Mezitli) Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Öykü Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
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