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Mersin'de sokağa çıkma yasağına dronla denetim

MERSİN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mersin'de sokağa çıkma yasağına dronla denetim

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı dronla kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi.

Sahil bandı ile kentin işlek cadde ve kavşaklarında dronla uygulama yapan polis, tedbirleri üst seviyede tuttu.

Karadan yapılan denetimlerde de cadde ve sokaklarda anons yapan ekipler, vatandaşları uyardı.

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Denetim drone Mersin

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