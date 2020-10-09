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Mersin’de "Sokakta Temizlik Var Projesi"

MERSİN HABERLERİ  | 09.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için başlattığı "Sokakta Temizlik Var Projesi" sürüyor.Rutin temizlik hizmetinin yanında ilçe genelinde her gün 3 mahalle, 15 kişilik ekip ve iş makineleri marifetiyle baştan aşağıya temizleniyor.

Mersin’de "Sokakta Temizlik Var Projesi"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için başlattığı "Sokakta Temizlik Var Projesi" sürüyor.
Rutin temizlik hizmetinin yanında ilçe genelinde her gün 3 mahalle, 15 kişilik ekip ve iş makineleri marifetiyle baştan aşağıya temizleniyor. Toroslar’ın 67 mahallesi her ay iki defa genel temizlik çalışmasından geçirilerek, vatandaşlara daha güzel ve temiz bir yaşam alanı sunuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan planlı çalışmalar kapsamında yabani otları biçiyor, sokakları, kaldırımları süpürüyor, yolları yıkıyor ve boş arsaları temizleyerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırıyor. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten ilçe sakinleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek, "Sokaklarımız pırıl pırıl, yeşil alanlarımız tertemiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Çevre ve temizlik hassasiyeti konusunda örnek bir ilçeyiz. Gelecek nesillere daha temiz ve huzurlu bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Çevremizi güzelleştirmek ve sağlıklı ortamlar oluşturmak bizim elimizde. Asıl olan kirletmemektir" dedi.
İlçe genelinde genel temizlik çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, "İlçemizdeki 67 mahallemizde evsel atıkların toplanmasından sokakların temizlenmesine ve çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rutin ve genel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz" diye konuştu.

Mersin’de

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