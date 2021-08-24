Mersin'de Soli Pompeipolis Parkı'na engelli rampası yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde Soli Pompeipolis Parkı içerisinde oluşturulan plaj alanına, engelli bireylerin denize girebilmesi için rampa yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından kiralanarak aile bölümü oluşturulan plaja, vatandaşların talebi üzerine engellilerin denize girmesine imkan sağlayan engelli rampası yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, engelli bireylerin denizle buluşabilmesi için proje yürüttüklerini belirtti.



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