Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Barış Tekin'in kullandığı 33 LE 091 otomobil, 23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan araçtaki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Onur Çapkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



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