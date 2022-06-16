YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

16.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Barış Tekin'in kullandığı 33 LE 091 otomobil, 23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan araçtaki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Onur Çapkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdiMersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdi
GÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldüGÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü
Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettiKütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:46
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.