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Mersin’de tahrip edilen ormanlık alan yeniden ağaçlandırıldı

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Mersin’de kaçak kesimle tahrip edilen ormanlık alan, ’İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı’ adıyla yeniden ağaçlandırıldı.Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık tarihinde eski Mezitli Mahallesi’nde 74 dekar alanda kaçak kesilen orman arazisinin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Mersin’de kaçak kesimle tahrip edilen ormanlık alan, ’İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı’ adıyla yeniden ağaçlandırıldı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık tarihinde eski Mezitli Mahallesi’nde 74 dekar alanda kaçak kesilen orman arazisinin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı. Rant amaçlı kesim yapılarak tahrip edilen 74 dekar alan ile birlikte bu alanın bitişiğindeki önceki yıllarda işgal edilen alanların da infazı yapılarak toplam 146 dekar alanın arazi hazırlığı, tel ihatası yapılarak koruma altına alındı. Bölgede mart ayı itibariyle 10 bin 100 adet fidan dikimini gerçekleştirildi. Köylüleri tarafından yapılan fidan dikiminin ardından usulsüz şekilde işgal edilmeye çalışılan alanlar, tekrar ormana kazandırılarak şehitlerin anısını yaşatmak için ’İdlib Şehitler Hatıra Ormanı’ olarak tescillendi.
22 Aralık 2019 tarihinde gece saatlerinde eski Mezitli Mahallesi’ndeki 74 dekar alanda orman ağaçları diplerinden motorlu testere ile kesilerek yerinde bırakılmış, olay sonrası devam eden soruşturmada, rant amaçlı kesim yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştı.

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