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Mersin'de taksi bagajındaki jeneratöre uyuşturucu saklayan 2 zanlı yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 07.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Mersin'de taksi bagajındaki jeneratöre uyuşturucu saklayan 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, ticari taksinin bagajındaki jeneratöre 1 kilo 985 gram sentetik uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu ticari taksiyi Toroslar ilçesinde durduran ekipler, aracın bagajındaki jeneratörden şüphelendi.

Narkotik köpeğinin de tepki verdiği jeneratörü söken ekipler, buraya gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 985 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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