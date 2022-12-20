YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

20.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın ve gümüş 16 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, U.T. ve V.T'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde altın ve gümüş 16 sikke, 2 gram kırmızı cıva, 2 dedektör cihazı, 2 kazma, 2 dedektör kontrol paneli, powerbank, kulaklık ve yılan kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdiMersin'de evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Soğuk hava bir tek onları güldürüyorSoğuk hava bir tek onları güldürüyor
Tunceli’de karla mücadele sürüyorTunceli’de karla mücadele sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon tarihi eser kaçakçılığı

Mersin Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:44
İkindi
15:15
Akşam
17:35
Yatsı
18:56
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.