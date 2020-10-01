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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 01.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, deriye işlenmiş ve üzerinde yazı ile hayvan figürü bulunan 2 kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Kargılı Mahallesi'nde 3 Suriyelinin tarihi eser niteliği taşıyan 2 kitabı satmak için müşteri aradığını belirledi.

Zanlıları operasyonla yakalayan jandarma, deriye işlenmiş ve üzerinde yazı ile hayvan figürlerinin bulunan 2 de kitap ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kitaplar, Tarsus Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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