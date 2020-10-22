Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 zanlı suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çömleği satmak isteyen 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balandız Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser olduğu değerlendirilen çömleği satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Takibe alınan şüpheliler, çömleği satmak için bir kişiyle buluştukları sırada gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki sorgunun ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Çömlek Silifke Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

