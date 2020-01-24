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Mersin'de tarihi eser operasyonunda Hazreti İsa ve Meryem'i tasvir eden tablo bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 24.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bir kafede ele geçirilen altın varaklı tablonun 11-13. yüzyıla ait olduğu tespit edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerince bir kafede Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem'i tasvir eden tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi değere sahip tablonun kentteki bir kafede tutulduğunu öğrenen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde ele geçirilen tablo, kontrol edilmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlüğün ön incelemesinde, Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa'nın tasvir edildiği tabloda kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığı, altın varaklı eserin 11-13. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Eserin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabi ürünler arasında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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