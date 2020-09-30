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Mersin'de tatilciler güneşli havanın tadını çıkarıyor

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Mersin'de tatilciler güneşli havanın tadını çıkarıyor

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de sıcak havayı fırsat bilen tatilciler sahillerde vakit geçiriyor.

Hava sıcaklığının 31 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesindeki sahil kesimleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oluyor.

Bazı tatilciler plajda güneşlenirken, bazıları da denize girip serinlemeye çalışıyor. Çocuklar da kumsalda oynayarak güzel havanın tadını çıkarıyor.

Eğlenmek isteyen tatilciler, su sporları etkinliklerine katılarak keyifli anlar yaşıyor.

İşletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve hijyen kurallarına uygun hizmet verdiği bölgede, şezlonglar arasındaki mesafeye de dikkat ediliyor.

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