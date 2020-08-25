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Mersin'de tedavi gördüğü hastanede şehit düşen asker memleketine uğurlandı

MERSİN HABERLERİ  | 25.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede şehit düşen asker memleketine uğurlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan ve 29 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit düşen erin cenazesi, memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Tedavi altında bulunduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Er Cihat Şengil'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına yüklendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Eskişehir'e gönderildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Kazada yaralanan 2 askerin tedavisi aynı hastanede, 2'sinin de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

- Kaza

Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü de hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 27 askerden 15'i Mut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Silifke Devlet Hastanesinde yatan 1 asker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 7 yaralıdan 5'i, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen yaralı 4 askerden biri de tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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