YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

11.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin faizle para verdikleri kişileri tehdit ettiği, bu kişilerden teminat olarak aldıkları gayrimenkul ve araçları ödeme yapmalarına rağmen geri vermedikleri ve 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Büyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji ürettiBüyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji üretti
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Acil eczanesi
Toroslar
Eren eczanesi
Mezitli
Sihhat eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle eczanesi
Akdeniz
Gönen eczanesi
Gulnar
Güleç eczanesi
Tarsus
Kaleyolu eczanesi
Mezitli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.