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Mersin'de tel örgüye yaslanmış erkek cesedi bulundu

03.02.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tel örgüye yaslanmış erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahil kenarındaki tel örgülere yaslanmış halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nın deniz kenarında gezenler, sırtı tel örgülere yaslanmış bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarıyla sevk edilen sağlık ekipleri, hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin şeritle kapattığı bölgede olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Zeki K'ye (25) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

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