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Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 20:35 | Son Güncelleme

Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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