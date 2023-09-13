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Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

13.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de üç terör örgütünün finans kaynağına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Bazı polisler, çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Mersin operasyon terör örgütleri

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