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Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

16.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ile yürüyüşlere katılan, elaman temin etmeye yönelik çalışma yapan, yurt dışındaki terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheli belirlendi.

Adresleri tespit edilen 4 zanlının yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 70 polis katıldı.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu, zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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