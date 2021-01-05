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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:39 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen Suriye uyruklu 14 kişinin kimliğini ve adreslerini belirledi.

Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, pompalı tüfek, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, A.G, M.H. ve Ş.A.R.R, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü sınır dışı edildi.

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