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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

04.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Whatsapp grubu üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde örgütün hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktan serbest bırakılan 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.

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Gözaltı Mersin DEAŞ

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