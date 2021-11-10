Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

