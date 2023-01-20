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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kentte, 18 Ocak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 18 Ocak'ta, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, DEAŞ adına silah, mühimmat ve örgüte eleman sağladığı belirlenen biri sözde sorumlu düzeyinde 3 şüpheli tespit edilmiş, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin DEAŞ jandarma operasyon

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