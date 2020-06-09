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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 09.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi, dizüstü bilgisayar ve harici belleklere de incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin, örgütün mahalle, kadın ve gençlik yapılanmasında aktif rol aldığı, PKK'nın kırsal kadrosuna eleman temin ettiği, 6-7 Ekim olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen taşlı, sopalı ve havai fişekli gösterilere katıldığı öne sürüldü.

Zanlıların, örgütün kadrosunda kısa süreli eğitim aldıktan sonra geri dönerek gençlik yapılanmasına katıldıkları ileri sürüldü.

Firari 3 şüpheli aranıyor.

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